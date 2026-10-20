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SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
122.00 EUR -1.00 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 188,324 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers auf 114,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.581,92 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 115,82 Prozent.

Liechtensteinische Landesbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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