SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 10 Jahren verdient

Rentable Liechtensteinische Landesbank-Investition?

04.08.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment verdienen können.

Am 04.08.2016 wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,90 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hat, hat nun 2,639 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 299,21 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 03.08.2026 auf 113,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 199,21 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 3,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net