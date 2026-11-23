SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.
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Die Luzerner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76,51 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130,710 Luzerner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers auf 132,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.332,14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73,32 Prozent.
Insgesamt war Luzerner Kantonalbank zuletzt 6,56 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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