SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Luzerner Kantonalbank-Anlage im Blick

31.08.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Luzerner Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Luzerner Kantonalbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Luzerner Kantonalbank-Papier bei 77,03 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 129,821 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 114,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.877,46 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,77 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Luzerner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 5,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net