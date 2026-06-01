SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 76,33 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,010 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.06.2026 14.175,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 41,75 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich jüngst auf 5,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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