SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Luzerner Kantonalbank-Anlage

02.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.

Das Luzerner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Luzerner Kantonalbank-Aktie bei 81,80 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 122,249 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 129,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15.819,07 CHF wert. Damit wäre die Investition 58,19 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Luzerner Kantonalbank einen Börsenwert von 6,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net