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SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Luzerner Kantonalbank AG
134.00 EUR 1.00 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Luzerner Kantonalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 74,27 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Luzerner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,465 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 124,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.675,05 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,51 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Luzerner Kantonalbank einen Börsenwert von 6,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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