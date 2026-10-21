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MCH-Performance

SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MCH von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen MCH-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MCH
7.25 EUR -0.10 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die MCH-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MCH-Aktie betrug an diesem Tag 3,56 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 28,090 MCH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 191,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,80 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 191,01 CHF, was einer positiven Performance von 91,01 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 212,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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