Rentable MCH-Anlage?

Bei einem frühen Investment in MCH-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden MCH-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,30 CHF. Wer vor 3 Jahren 10.000 CHF in die MCH-Aktie investiert hat, hat nun 2.325,581 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MCH-Aktie auf 6,54 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.209,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,09 Prozent vermehrt.

Insgesamt war MCH zuletzt 196,04 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net