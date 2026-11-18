MCH-Anlage im Blick

Wer vor Jahren in MCH-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.11.2025 wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MCH-Aktie betrug an diesem Tag 3,28 CHF. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die MCH-Aktie investiert hat, hat nun 304,878 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 6,64 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.024,39 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,44 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von MCH belief sich zuletzt auf 200,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net