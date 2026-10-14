SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 10 Jahren bedeutet

MCH-Investition im Blick

14.10.26 10:01 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen MCH-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die MCH -Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MCH-Aktie betrug an diesem Tag 56,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 178,249 MCH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 1.197,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,72 CHF belief. Damit wäre die Investition 88,02 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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