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MCH-Investition im Blick

SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen MCH-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MCH
7.15 EUR -0.20 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen

Die MCH-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MCH-Aktie betrug an diesem Tag 56,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 178,249 MCH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 1.197,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,72 CHF belief. Damit wäre die Investition 88,02 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von MCH betrug jüngst 213,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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