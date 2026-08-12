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Profitables MCH-Investment?

SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MCH gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MCH
6.25 EUR -0.05 EUR -0.79 %
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Am 19.08.2016 wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,17 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,662 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MCH-Papiers auf 5,96 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -90,09 Prozent.

Der Marktwert von MCH betrug jüngst 185,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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