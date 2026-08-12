SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 10 Jahren eingebracht

Profitables MCH-Investment?

19.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MCH gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 19.08.2016 wurden MCH -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,17 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,662 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MCH-Papiers auf 5,96 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -90,09 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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