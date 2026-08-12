SPI-Titel MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MCH gewesen.
Am 19.08.2016 wurden MCH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,17 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,662 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MCH-Papiers auf 5,96 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -90,09 Prozent.
Der Marktwert von MCH betrug jüngst 185,17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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