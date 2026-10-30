SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medacta von vor 5 Jahren eingebracht

Profitables Medacta-Investment?

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Medacta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Medacta-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Medacta-Anteile bei 153,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 65,104 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.877,60 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 29.10.2026 auf 121,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 21,22 Prozent gleich.

Der Erstkurs des Medacta-Papiers belief sich damals auf 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net