SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medacta von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Medacta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Medacta-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Medacta-Anteile bei 153,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 65,104 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.877,60 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 29.10.2026 auf 121,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 21,22 Prozent gleich.
Der Erstkurs des Medacta-Papiers belief sich damals auf 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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