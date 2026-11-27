Medacta-Investmentbeispiel

Vor Jahren Medacta-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medacta-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 124,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,806 Medacta-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Medacta-Aktien wären am 26.11.2026 83,71 CHF wert, da der Schlussstand 103,80 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 83,71 CHF, was einer negativen Performance von 16,29 Prozent entspricht.

Die Medacta-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net