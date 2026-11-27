SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medacta von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Medacta-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medacta-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 124,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,806 Medacta-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Medacta-Aktien wären am 26.11.2026 83,71 CHF wert, da der Schlussstand 103,80 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 83,71 CHF, was einer negativen Performance von 16,29 Prozent entspricht.
Die Medacta-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Medacta
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medacta
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen