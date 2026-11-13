SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medacta-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Medacta-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 1 Jahr wurden Medacta-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 153,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Medacta-Aktie investierten, hätten nun 6,510 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 707,03 CHF, da sich der Wert einer Medacta-Aktie am 12.11.2026 auf 108,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,30 Prozent verringert.
Damals wurde der erste Kurs der Medacta-Aktie bei 104,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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