SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medacta-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Profitables Medacta-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Medacta-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Medacta-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Medacta-Anteile an diesem Tag bei 149,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,670 Medacta-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,35 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 15.10.2026 auf 115,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,65 Prozent verringert.

Der Erstkurs der Medacta-Aktie belief sich damals auf 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net