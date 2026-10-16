SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medacta-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Medacta-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Medacta-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Medacta-Anteile an diesem Tag bei 149,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,670 Medacta-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,35 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 15.10.2026 auf 115,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,65 Prozent verringert.
Der Erstkurs der Medacta-Aktie belief sich damals auf 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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