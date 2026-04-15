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SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor 3 Jahren verdient

22.04.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Medartis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medartis Holding AG
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Medartis-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Medartis-Anteile bei 76,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,055 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 79,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.037,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,79 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Medartis einen Börsenwert von 986,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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