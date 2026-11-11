SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Medartis-Investment verlieren können.
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Vor 5 Jahren wurde das Medartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 123,20 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,812 Medartis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 108,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 87,66 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 12,34 Prozent vermindert.
Medartis wurde am Markt mit 1,35 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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