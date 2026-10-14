SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Medartis-Investment im Blick

14.10.26 10:01 Uhr

Wer vor Jahren in Medartis eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 14.10.2021 wurden Medartis -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 107,40 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 93,110 Medartis-Aktien. Die gehaltenen Medartis-Papiere wären am 13.10.2026 7.653,63 CHF wert, da der Schlussstand 82,20 CHF betrug. Damit wäre die Investition 23,46 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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