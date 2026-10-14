SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Medartis eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Am 14.10.2021 wurden Medartis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 107,40 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 93,110 Medartis-Aktien. Die gehaltenen Medartis-Papiere wären am 13.10.2026 7.653,63 CHF wert, da der Schlussstand 82,20 CHF betrug. Damit wäre die Investition 23,46 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Medartis eine Marktkapitalisierung von 1,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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