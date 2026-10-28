SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor 5 Jahren verloren

Performance unter der Lupe

28.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Medmix-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Medmix-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,941 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 239,96 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Anteils am 27.10.2026 auf 10,46 CHF belief. Die Abnahme von 1.000 CHF zu 239,96 CHF entspricht einer negativen Performance von 76,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Medmix belief sich zuletzt auf 426,06 Mio. CHF. Am 30.09.2021 wurden Medmix-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Medmix-Aktie lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net