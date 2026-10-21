SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medmix-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Medmix eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Medmix-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Medmix-Anteile 20,70 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,831 Medmix-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 48,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,08 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 51,30 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Medmix betrug jüngst 414,21 Mio. CHF. Die Medmix-Aktie ging am 30.09.2021 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs eines Medmix-Anteils bei 45,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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