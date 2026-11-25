Performance im Blick

Wer vor Jahren in Medmix-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurden Medmix-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,64 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 224,014 Medmix-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Medmix-Papiers auf 9,79 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.193,10 CHF wert. Damit wäre die Investition 78,07 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 399,92 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Medmix-Anteile an der Börse SWX war der 30.09.2021. Der Erstkurs des Medmix-Anteils belief sich damals auf 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net