SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Meier Tobler-Investment verdienen können.
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Am 09.10.2016 wurde die Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 30,01 CHF. Bei einem Meier Tobler-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 333,222 Meier Tobler-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.162,93 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 08.10.2026 auf 33,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,63 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Meier Tobler eine Börsenbewertung in Höhe von 366,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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