SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr verloren

Meier Tobler-Anlage im Blick

Wer vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 259,067 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.069,95 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 25.06.2026 auf 31,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,30 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 338,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net