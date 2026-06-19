DAX24.789 -0,8%Est506.234 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +1,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.884 +0,6%Euro1,1398 +0,2%Öl73,41 -1,9%Gold4.032 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen schwach - Nikkei und KOSPI tiefrot -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- ON, Chip-Aktien, SoftBank, Bayer im Fokus
Top News
UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie
UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Meier Tobler-Anlage im Blick

SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr verloren

26.06.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meier Tobler
31,30 CHF 0,15 CHF 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 259,067 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.069,95 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 25.06.2026 auf 31,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,30 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 338,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Meier Tobler

DatumMeistgelesen