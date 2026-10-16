SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meier Tobler-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Profitable Meier Tobler-Anlage?

16.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Meier Tobler-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 16.10.2025 wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,674 Meier Tobler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,32 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 15.10.2026 auf 34,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,68 Prozent.

Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 371,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net