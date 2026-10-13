SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr eingefahren

Profitable METALL ZUG-Anlage?

13.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen METALL ZUG-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 13.10.2025 wurde die METALL ZUG -Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 780,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,821 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (859,00 CHF), wäre die Investition nun 11.012,82 CHF wert. Damit wäre die Investition 10,13 Prozent mehr wert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf METALL ZUG

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf METALL ZUG

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung