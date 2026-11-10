SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in METALL ZUG von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 1 Jahr wurden METALL ZUG-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 744,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,134 METALL ZUG-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 841,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,04 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 113,04 CHF entspricht einer Performance von +13,04 Prozent.
Der Börsenwert von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 1,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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