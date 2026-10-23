SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit MindMaze Therapeutics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,00 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 833,333 MindMaze Therapeutics-Papiere. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Papiere wären am 22.10.2026 126,83 CHF wert, da der Schlussstand 0,15 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,73 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete MindMaze Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 26,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MindMaze Therapeutics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MindMaze Therapeutics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen