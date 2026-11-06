SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MindMaze Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren

Lukratives MindMaze Therapeutics-Investment?

06.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MindMaze Therapeutics-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,92 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 521,921 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Aktie auf 0,14 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,29 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 92,87 Prozent.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 23,66 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net