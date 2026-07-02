SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

Lukratives MindMaze Therapeutics-Investment?

Wer vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit MindMaze Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren MindMaze Therapeutics-Anteile 16,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 62,500 MindMaze Therapeutics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12,50 CHF, da sich der Wert einer MindMaze Therapeutics-Aktie am 02.07.2026 auf 0,20 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 98,75 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 34,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net