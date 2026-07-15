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MindMaze Therapeutics-Investment

SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MindMaze Therapeutics
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,71 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das MindMaze Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,900 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5,88 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 16.07.2026 auf 0,16 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 5,88 CHF entspricht einer negativen Performance von 94,12 Prozent.

Am Markt war MindMaze Therapeutics jüngst 28,76 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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