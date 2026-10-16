SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MindMaze Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der MindMaze Therapeutics-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 39,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,510 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Papiere wären am 15.10.2026 3,69 CHF wert, da der Schlussstand 0,14 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 99,63 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte MindMaze Therapeutics einen Börsenwert von 25,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MindMaze Therapeutics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MindMaze Therapeutics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen