SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

Lukratives MindMaze Therapeutics-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MindMaze Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der MindMaze Therapeutics-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 39,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,510 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Papiere wären am 15.10.2026 3,69 CHF wert, da der Schlussstand 0,14 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 99,63 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte MindMaze Therapeutics einen Börsenwert von 25,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net