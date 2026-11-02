SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr abgeworfen

Rentabler mobilezone-Einstieg?

02.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades mobilezone -Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das mobilezone-Papier 12,02 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 831,947 mobilezone-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.332,78 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Anteils am 30.10.2026 auf 12,42 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,33 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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