SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades mobilezone-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das mobilezone-Papier 12,02 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 831,947 mobilezone-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.332,78 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Anteils am 30.10.2026 auf 12,42 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,33 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete mobilezone eine Marktkapitalisierung von 535,63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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