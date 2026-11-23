Frühe Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in mobilezone-Aktien verlieren können.

mobilezone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,59 CHF. Wer vor 10 Jahren 10.000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 735,901 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 11,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.816,09 CHF wert. Mit einer Performance von -11,84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 516,48 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net