SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in mobilezone-Aktien verlieren können.
Werte in diesem Artikel
mobilezone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,59 CHF. Wer vor 10 Jahren 10.000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 735,901 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 11,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.816,09 CHF wert. Mit einer Performance von -11,84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 516,48 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf mobilezone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf mobilezone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen