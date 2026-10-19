SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in mobilezone von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in mobilezone-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurde die mobilezone-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,94 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das mobilezone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,728 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen mobilezone-Aktien wären am 16.10.2026 93,66 CHF wert, da der Schlussstand 12,12 CHF betrug. Damit wäre die Investition 6,34 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von mobilezone belief sich zuletzt auf 521,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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