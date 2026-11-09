SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte eine mobilezone-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende mobilezone-Investition?

09.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen mobilezone-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem mobilezone-Papier statt. Zur Schlussglocke war die mobilezone-Aktie an diesem Tag 13,56 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,375 mobilezone-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (12,46 CHF), wäre das Investment nun 91,89 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte mobilezone einen Börsenwert von 538,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net