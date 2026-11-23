Frühe Investition

SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren gekostet

23.11.26 10:00 Uhr Link kopiert

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie Investoren gebracht.

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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Molecular Partners-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Molecular Partners-Aktie bei 11,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Molecular Partners-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,909 Molecular Partners-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 186,36 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Anteils am 20.11.2026 auf 2,05 CHF belief. Damit wäre die Investition um 81,36 Prozent gesunken. Der Marktwert von Molecular Partners betrug jüngst 78,54 Mio. CHF. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net