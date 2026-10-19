SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Molecular Partners von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Molecular Partners-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Molecular Partners-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,51 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10.000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.853,067 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 8.844,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,55 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Molecular Partners eine Börsenbewertung in Höhe von 118,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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