SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Molecular Partners-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,62 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hat, hat nun 5,675 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 17,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,14 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 82,18 Prozent gleich.
Der Molecular Partners-Wert an der Börse wurde auf 120,38 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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