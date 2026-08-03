SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Montana Aerospace-Investment von vor 5 Jahren verloren

Profitables Montana Aerospace-Investment?

06.08.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Montana Aerospace-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Montana Aerospace-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Montana Aerospace-Papier an diesem Tag 36,55 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,736 Montana Aerospace-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 25,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,90 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 30,10 Prozent gleich.

Der Marktwert von Montana Aerospace betrug jüngst 1,58 Mrd. CHF. Am 12.05.2021 wurden Montana Aerospace-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Anteils auf 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net