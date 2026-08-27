SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 5 Jahren bedeutet

Hochrechnung

03.09.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Montana Aerospace-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Montana Aerospace-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,95 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,064 Montana Aerospace-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 23,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 642,76 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 35,72 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Anteile an der Börse SWX war der 12.05.2021. Der Erstkurs der Montana Aerospace-Aktie lag beim Börsengang bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net