SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Montana Aerospace-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde die Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Montana Aerospace-Anteile bei 32,70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Montana Aerospace-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,058 Montana Aerospace-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,64 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Anteils am 28.10.2026 auf 23,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,36 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Montana Aerospace einen Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF. Die Montana Aerospace-Aktie ging am 12.05.2021 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Papiers auf 29,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Montana Aerospace
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Montana Aerospace
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen