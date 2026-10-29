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Lukrative Montana Aerospace-Investition?

SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Montana Aerospace-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Montana Aerospace
24.80 EUR 0.60 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Montana Aerospace-Anteile bei 32,70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Montana Aerospace-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,058 Montana Aerospace-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,64 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Anteils am 28.10.2026 auf 23,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,36 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Montana Aerospace einen Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF. Die Montana Aerospace-Aktie ging am 12.05.2021 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Papiers auf 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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