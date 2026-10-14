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Lohnendes Newron PharmaceuticalsAz-Investment?

SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
7.74 EUR -0.60 EUR -7.19 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Newron PharmaceuticalsAz-Anteile 5,36 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investierten, hätten nun 186,567 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.380,60 CHF, da sich der Wert einer Newron PharmaceuticalsAz-Aktie am 13.10.2026 auf 7,40 CHF belief. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.380,60 CHF, was einer positiven Performance von 38,06 Prozent entspricht.

Newron PharmaceuticalsAz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.09.12 Newron PharmaceuticalsAz buy Vontobel Research
10.09.12 Newron PharmaceuticalsAz buy Vontobel Research
08.06.12 Newron PharmaceuticalsAz buy Vontobel Research
31.05.12 Newron PharmaceuticalsAz buy Vontobel Research
25.05.12 Newron PharmaceuticalsAz kaufen Hanseatischer Börsendienst

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