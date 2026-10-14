SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Newron PharmaceuticalsAz-Anteile 5,36 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investierten, hätten nun 186,567 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.380,60 CHF, da sich der Wert einer Newron PharmaceuticalsAz-Aktie am 13.10.2026 auf 7,40 CHF belief. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.380,60 CHF, was einer positiven Performance von 38,06 Prozent entspricht.
Newron PharmaceuticalsAz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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