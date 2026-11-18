Profitable Newron PharmaceuticalsAz-Anlage?

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,91 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,301 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 451,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 351,88 Prozent erhöht.

Newron PharmaceuticalsAz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 181,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net