Newron PharmaceuticalsAz-Anlage im Blick

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Newron PharmaceuticalsAz-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,054 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie auf 8,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 432,43 CHF wert. Aus 1.000 CHF wurden somit 432,43 CHF, was einer negativen Performance von 56,76 Prozent entspricht.

Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 180,86 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net