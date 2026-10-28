SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Profitables Newron PharmaceuticalsAz-Investment?

28.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment gewesen.

Am 28.10.2016 wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 19,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Newron PharmaceuticalsAz-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,128 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (8,98 CHF), wäre die Investition nun 46,05 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 53,95 Prozent.

Insgesamt war Newron PharmaceuticalsAz zuletzt 190,85 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net