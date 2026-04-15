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Investmentbeispiel

SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

22.04.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novavest Real Estate-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavest Real Estate AG
43,20 CHF -0,40 CHF -0,92%
Charts|News|Analysen

Das Novavest Real Estate-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 38,07 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 262,692 Novavest Real Estate-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (43,60 CHF), wäre die Investition nun 11.453,38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 14,53 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 442,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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