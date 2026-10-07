SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Novavest Real Estate-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 34,27 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Novavest Real Estate-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 291,779 Novavest Real Estate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 38,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.116,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,17 Prozent gesteigert.
Novavest Real Estate wurde jüngst mit einem Börsenwert von 387,57 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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