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SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Orell Fuessli-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Orell Fuessli AG
151.00 EUR 2.00 EUR 1.34 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Orell Fuessli-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 125,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,000 Orell Fuessli-Aktien im Depot. Die gehaltenen Orell Fuessli-Anteile wären am 11.11.2026 11.280,00 CHF wert, da der Schlussstand 141,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,80 Prozent vermehrt.

Alle Orell Fuessli-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 272,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.08.12 Orell Fuessli hold Vontobel Research
13.12.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research
07.10.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research
18.08.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research
12.04.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research

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