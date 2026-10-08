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Lohnendes Orell Fuessli-Investment?

SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Orell Fuessli-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Orell Fuessli AG
146.00 EUR 2.00 EUR 1.39 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 92,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,082 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Orell Fuessli-Aktie auf 138,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,35 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,35 Prozent zugenommen.

Orell Fuessli erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 267,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.08.12 Orell Fuessli hold Vontobel Research
13.12.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research
07.10.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research
18.08.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research
12.04.11 Orell Fuessli hold Vontobel Research

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